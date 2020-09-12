Во Франции — больше 10 000 заболевших коронавирусом за сутки

Ранее больше всего случаев заражения было зарегистрировано 10 сентября — 9843 случая

За последние 24 часа во Франции зарегистрирован 10 561 новый подтвержденный случай COVID-19. Это новый суточный рекорд в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Франции.

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Ранее больше всего случаев заражения было зарегистрировано 10 сентября — 9843 случая.

Правительство Франции обсудило дополнительные меры реагирования, чтобы не допустить возврата к всеобщей изоляции, которая в начале пандемии вводилась в стране.

По данным французского министерства здравоохранения, за последнюю неделю были госпитализированы 2432 человека, в том числе 417 человек - в отделения интенсивной терапии.

Число умерших с начала вспышки COVID-19 во Франции достигло 30 910 человек. При этом за последние 24 часа было зарегистрировано 17 смертей.

За прошедшие сутки в мире выявили 310 713 заболевших COVID-19, это наивысший показатель за все время пандемии.

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Вадим Ребрина

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