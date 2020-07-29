Во Франции нашли место, где Ван Гог написал последнюю картину - фото

Место нашли благодаря открытке

Ученые нашли место, которое художник Винсент ван Гог 130 лет назад изобразил на своей последней картине "Корни деревьев". Об этом сообщает музей художника в Амстердаме.

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На время карантина искусствовед Вутер ван дер Веен находясь дома решил классифицировать открытки и заметил открытку, сделанную до 1910 года, на которой изображено село, где ван Гог провел 70 своих последних дней.

В мае, после ослабления ограничений, Веен поехал в Овер-сюр-Уаз и нашел там в 150 метрах от отеля, где жил художник, стволы деревьев, изображенные на картине.

Искусствовед рассказал, что сравнение формы склона, корней, состава земли на открытке, картине и личных наблюдений доказывают — это место с последней картины ван Гога.

"Солнечный свет, нарисованный ван Гогом, указывает на то, что последние мазки он сделал в конце дня. А это дает нам больше информации о дне, когда он умер", — сказал Вутер ван дер Веен.

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"Институт ван Гога" вместе с местными властями сделал ограждение у деревьев, чтобы уберечь это место от разрушения. Самый большой ствол дерева с картины все еще можно увидеть вживую.

Винсент ван Гог умер 29 июля 1890 года в Овер-сюр-Уаза. Считается, что художник покончил жизнь самоубийством.

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Наталия Софиенко

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