Во Франции разбился вертолет с тремя спасателями

Вертолет с тремя спасателями, направлявшийся на помощь пострадавшим от погодных условий жителям Французской Ривьеры, разбился вчера вечером возле Марселя, все спасатели погибли. Об этом сообщает BFMTV.
По дороге в аэропорт Ле-Люк-Ле-Канне в вертолете EC145 отказала радиосвязь и локационные приборы. По данным издания, вертолет был современный, модернизированный, регулярно проходил проверку и не был изношенным. Команда из трех человек - опытный пилот, бортинженер и спасатель, специализирующийся на спасении на водных объектах - давно работали вместе.
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