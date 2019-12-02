Во Франции разбился вертолет с тремя спасателями

Французские СМИ называют погибших тремя героями повседневной жизни (Фото: pixabay.com)

Вертолет с тремя спасателями, направлявшийся на помощь пострадавшим от погодных условий жителям Французской Ривьеры, разбился вчера вечером возле Марселя, все спасатели погибли. Об этом сообщает BFMTV.

По дороге в аэропорт Ле-Люк-Ле-Канне в вертолете EC145 отказала радиосвязь и локационные приборы. По данным издания, вертолет был современный, модернизированный, регулярно проходил проверку и не был изношенным. Команда из трех человек - опытный пилот, бортинженер и спасатель, специализирующийся на спасении на водных объектах - давно работали вместе.

21 сентября в Полтавской области произошло падение четырехместного вертолета Robinson R44, на месте спасатели констатировали гибель одного человека.

Полтавской области произошло падение четырехместного вертолета Robinson R44, на месте спасатели констатировали гибель одного человека. В Центральноафриканской республике потерпел крушение вертолет миротворческой миссии Организации Объединенных Наций, в результате чего погибли три человека и один получил ранения . 27 сентября

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