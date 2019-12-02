Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Во Франции разбился вертолет с тремя спасателями

Во Франции разбился вертолет с тремя спасателями - Фото
Французские СМИ называют погибших тремя героями повседневной жизни (Фото: pixabay.com)
02.12.2019, 10:52

Все трое погибли

Вертолет с тремя спасателями, направлявшийся на помощь пострадавшим от погодных условий жителям Французской Ривьеры, разбился вчера вечером возле Марселя, все спасатели погибли. Об этом сообщает BFMTV.

По дороге в аэропорт Ле-Люк-Ле-Канне в вертолете EC145 отказала радиосвязь и  локационные приборы. По данным издания, вертолет был современный, модернизированный, регулярно проходил проверку и не был изношенным. Команда из трех человек - опытный пилот, бортинженер и спасатель, специализирующийся на спасении на водных объектах - давно работали вместе.

Читайте также: В России разбился военный вертолет Ми-8 - фото

Напишите нам
франция катастрофа вертолета спасатели
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 