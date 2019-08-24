Во Франции столкновения между полицией и противниками саммита G7

Фото: unsplash.com

24 августа ночью во французском Юрроне произошли столкновения между полицией и противниками саммита "большой семерки". Об этом сообщает DW.

Четыре полицейских отделались легкими ранениями, а десятки протестующих были задержаны.

Юрронь лежит в 20 километрах от Биаррица.

Читайте также: Саммит G7. Главные темы обсуждения мировых лидеров

Как заявляет агентство, на территории коммуны активисты разбили лагерь. Они выступают против саммита.

23 августа митингующие пытались блокировать участок дороги, а позже перекрыли путь в лагерь и возвели баррикады.

Полиция применила против демонстрантов резиновые пули.

Биарриц охраняется полицией и недоступен для протестующих, но вокруг города уже разбито несколько лагерей активистов.

24 августа планируется крупная протестная акция.

Французское правительство направило в регион приблизительно 13 000 сотрудников полиции, которые будут поддерживать правопорядок.

Читайте также: Макрон считает, что камбэк РФ в G7 зависит от Украины - Reuters