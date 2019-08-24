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Во Франции столкновения между полицией и противниками саммита G7

Во Франции столкновения между полицией и противниками саммита G7 - Фото
Фото: unsplash.com
24.08.2019, 08:10

Вокруг французского Биаррица, готовящегося принять саммит "больший семерки", проходят акции протеста, а в Юрроне произошли столкновения с полицией

24 августа ночью во французском Юрроне произошли столкновения между полицией и противниками саммита "большой семерки". Об этом сообщает DW.

Четыре полицейских отделались легкими ранениями, а десятки протестующих были задержаны. 

Юрронь лежит в 20 километрах от Биаррица. 

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Как заявляет агентство, на территории коммуны активисты разбили лагерь. Они выступают против саммита. 

23 августа митингующие пытались блокировать участок дороги, а позже перекрыли путь в лагерь и возвели баррикады.

Полиция применила против демонстрантов резиновые пули. 

Биарриц охраняется полицией и недоступен для протестующих, но вокруг города уже разбито несколько лагерей активистов. 

24 августа планируется крупная протестная акция. 

Французское правительство направило в регион приблизительно 13 000 сотрудников полиции, которые будут поддерживать правопорядок. 

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