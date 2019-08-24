Во Франции столкновения между полицией и противниками саммита G7

24 августа ночью во французском Юрроне произошли столкновения между полицией и противниками саммита "большой семерки". Об этом сообщает DW.
Четыре полицейских отделались легкими ранениями, а десятки протестующих были задержаны.
Юрронь лежит в 20 километрах от Биаррица.
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Как заявляет агентство, на территории коммуны активисты разбили лагерь. Они выступают против саммита.
23 августа митингующие пытались блокировать участок дороги, а позже перекрыли путь в лагерь и возвели баррикады.
Полиция применила против демонстрантов резиновые пули.
Биарриц охраняется полицией и недоступен для протестующих, но вокруг города уже разбито несколько лагерей активистов.
24 августа планируется крупная протестная акция.
Французское правительство направило в регион приблизительно 13 000 сотрудников полиции, которые будут поддерживать правопорядок.
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