Во Франции умер один из лидеров сопротивления: ей было 103 года

Иветт Ланди - известная представительница французского сопротивления, прошедшая через нацистские концентрационные лагеря, умерла в возрасте 103 лет. Об этом сообщает The Japan Times.
Она скончалась в воскресенье в Эперне.
Во время войны Ланди поставляла поддельные документы еврейским семьям и военнопленным, которые прятались на ферме ее брата. Ее арестовали в 1944 году и доставили в концентрационный лагерь Равенсбрюк в Германии. Затем ее перевели в концлагерь Бухенвальд, который был освобожден весной 1945 года.
О своем тяжелом опыте она молчала почти 15 лет. Лишь в 1959 году Ланди начала делиться своими воспоминаниями со студентами, пропагандируя идею примирения. Она рассказывала о негуманных практиках офицеров СС и страданиях, которые Ланди переживала с первого дня пребывания в концлагере.
В 2017 году ее назначили Великим офицером Почетного легиона - одной из самых высоких гражданских наград во Франции.
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