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Во Вьетнаме впервые в истории человеку пересадили руку от живого донора: фото

Во Вьетнаме впервые в истории человеку пересадили руку от живого донора: фото - Фото
Фото: benhvien108.vn
25.02.2020, 11:10

В Ханое хирурги за восемь часов пришили донору руку с кистью от другого человека, который из-за сильнейшей травмы дало добро на такую пересадку

В январе во Вьетнаме медики провели первую в истории операцию по пересадке руки с кистью от живого донора. Об этом пишет сайт Центрального военного госпиталя №108 в Ханое.

Пациент, 31-летний Фан Ван Вуонг, 11 июля 2016 года получил производственную травму - попал рукой под штамповочную установку. Так как спасти ткани после этого не представлялось возможным, руку ниже предплечья ему ампутировали.

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Донором выступил другой мужчина после еще более тяжелой травмы: 3 января 2020-го его привезли в госпиталь после того, как на конвейерной ленте ему раздавило руку на участке от локтя до плеча. Часть его руки, которую впоследствии решили пересадить Вуонгу с согласия донора и его семьи, была в относительно нормальном состоянии.

Фото: benhvien108.vn

Иммунодинамические анализы донор/реципиент, по данным медиков, были "почти оптимального уровня гармонии".

Операция 21 января продолжалась с 10:00 до 18:00: хирурги соединили 36 мышц и две большие кости, а также множество других тканей.

Фото: benhvien108.vn

Сразу после операции Вуонг смог двигать новыми пальцами. Сейчас, спустя месяц после пересадки, он уже может использовать пересаженную руку, чтобы брать некоторые предметы.

Евгений Пилипенко
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