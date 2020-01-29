Ученые вырастили мышцы сердца и впервые пересадили их человеку

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Специалисты университета Осаки впервые пересадили человеку выращенные в лаборатории сердечные мышцы. Об этом сообщает Science Alert.

Ученые создали мышцы сердца с помощью стволовых клеток IPS. Их создают их клеток взрослого человека (часто из кожи или крови), которые перепрограммируют в необходимое состояние.

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Затем эти клетки поместили на маленькие разлагаемые листы. А листы трансплантировали на поврежденные участки сердца пациента, который страдает от ишемической кардиомиопатии.

Исследователи планируют наблюдать за пациентом в течение следующего года. Они надеются провести эту же процедуру на девяти других людях в течение следующих трех лет.

По словам специалистов, если процедура окажется эффективной, то в будущем это поможет лечить тяжелые болезни сердца, не прибегая к трансплантации целого органа.

В декабре в Украине впервые за 15 лет пересадили сердце.

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