Военные Ирана: Если США пойдут на эскалацию, дадим им по голове

Aмирали Хаджизаде (скриншот из видеозаписи)

Это ранее военное присутствие американцев в Персидском заливе было угрозой для Ирана, однако сейчас, с появлением у армии этой ближневосточной страны новых ракетных систем, корабли 5-го флота ВМС США "стали мишенями". Об этом заявил руководитель Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Амирали Хаджизаде, пишет Reuters со ссылкой на иранский канал ISNA.

"Авианосец с минимум 40-50 самолетами и 6000 военными был серьезной угрозой для нас в прошлом, но теперь он - цель. Если они сделают (враждебный) ход, мы ударим их по голове", - подчеркнул он.

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Командующий иранским ВМФ Хоссейн Ханзади заявил, что американцы должны выйти из залива, потому что их присутствие там "подошло к концу".

США направили ударныю группу флота в залив, реагируя на "данные разведки" о том, что Иран вооружает корабли новыми ракетными системами.

Командующий 5-го флота ВМС США Джеймс Маллой заявил, что угрозы Ирана не помешают ему отправить авианосец через Ормузский пролив, если возникнет такая нужда.

Напряженность между странами резко возросла с тех пор, как год назад администрация Трампа вышла из ядерной сделки с Ираном и начала снова удушать санкциями экономику ИРИ.

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