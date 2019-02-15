Военный корабль Германии выдвинулся в Черное море: карта

Фото: EPA

Флагман постоянной противоминной группы НАТО N2 (SNMCMG2) - плавбаза ВМС Германии FGS Werra (А 514) – сегодня утром вошел в пролив Босфор курсом на Стамбул. Об этом в Facebook сообщает мониторинговая группа "Майдана иностранных дел", Института Черноморских стратегических исследований и редакции BlackSeaNews.

"15.02.2019 в 07:45 в пролив Босфор курсом на Стамбул вошел флагман SNMCMG2 - немецкий корабль комплексного снабжения FGS Werra (А 514) типа "Эльба". Примерно в 08:15 корабль пришвартовался в Стамбуле у военного причала на мысе Сарайбурну", - уточняется в сообщении.



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Карта: BlackSeaNews

Ранее стало известно, что Werra, в феврале отправится в Черное море в рамках постоянной противоминной группы НАТО. Судно посетит два болгарских порта - Бургас и Варну.

Вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что группа кораблей Альянса через несколько дней войдет в Черное море для проведения учений, и это станет составной наращивания сил НАТО в этом регионе.

7 января 2019 года сообщалось, что десантный корабль 6-го флота ВМС США USS FortMcHenry (LSD 43) вошел в Черное море.