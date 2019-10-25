Война в Сирии. США назвали районы, где усилят военное присутствие

Марк Эспер (фото - ЕРА)

Соединенные Штаты усилят свое военное присутствие в Сирии бронетанковыми подразделениями в районах нефтяных месторождений, чтобы не позволить боевикам Исламского государства захватить их. Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер, передает Голос Америки.

"Сейчас мы предпринимаем некоторые действия… чтобы усилить наши позиции в Дейр-эль-Зоре и гарантировать нашу способность не позволить ИГ получить доступ к нефтяным месторождениям, - сказал Эспер. - Мы укрепляем эту позицию, сюда войдут бронетанковые подразделения".

Глава Пентагона не уточнил, сколько военных сейчас находится в регионе, а также не сказал, какое количество военнослужащих будет туда переведены.

Отмечатеся, что вакуум, возникший из-за частичного вывода американских военных из северо-восточной Сирии, позволил России ввести в этот регион свои войска. Представители администрации США опасаются, что возникшим хаосом также могут воспользоваться сирийские боевики, пользующиеся поддержкой Ирана.

По словам Эспера, его турецкий коллега Хулуси Акар сообщил ему, что Анкара задержала около сотни боевиков ИГ, которые могли сбежать из тюрьмы в Сирии в результате турецкого вторжения.

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