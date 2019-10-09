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Сирийский кризис. Иран начал внеплановые учения у границ Турции

Сирийский кризис. Иран начал внеплановые учения у границ Турции - Фото
Армия Ирана (Иллюстративное фото: EPA)
09.10.2019, 19:43

Маневры стартовали на фоне сообщений о начале военной операции Турции в Сирии

Сегодня, 9 октября, сухопутные войска Ирана начали внеплановые военные учения на северо-западе страны с участием командующего армией генерал-майора Абдолрахима Мусави. Об этом сообщает ISNA.

Отмечается, что военные маневры проводятся в районах вблизи города Урмия, столицы северо-западной провинции Западного Азербайджана, которая граничит с Турцией. 

В тренировках участвуют подразделения быстрого реагирования, мобильные и наступательные бригады и вертолеты из воздушно-десантного подразделения сухопутных войск армии.

Сообщается, что военные учения проходят под девизом "Одна цель - один выстрел" и призваны оценить боеготовность подразделений армии, их подвижность и скорость на поле боя.

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