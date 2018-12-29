Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.12.2018, 10:04

Войска США не выходят из Афганистана - Белый дом

Войска США не выходят из Афганистана - Белый дом - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Белом доме опровергли информацию о якобы приказе Трампа вывести войска США из Афганистана

Реклама
Реклама

Президент США Дональд Трамп не приказывал Пентагону вывести войска из Афганистана. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

“Президент не подписывал указ о выводе войск США из Афганистана”, - заявил спикер Совета нацбезопасности США Гаррет Маркиз.

Реклама

Заявление Маркиза прозвучало на фоне появившейся на прошлой неделе информации о выводе половины войск США из Афганистана - это около 7 тыс человек личного состава.

Таким образом, пишет источник, в Белом доме пытаются снизить градус давления на США после заявления Трампа о выводе американских войск из Сирии и увольнения в связи с этим главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Также издание напоминает, что Трамп активно и последовательно критикует затянувшуюся на целых 17 лет войну в Афганистане, которая обошлась на сегодняшний день США в $126 млрд.

19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

Позже, по сообщениям СМИ, Трамп переговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и сказал: "Окей, это все ваше. Мы закончили", очевидно, имея ввиду Сирию.

Вслед за этим Турция начала стягивать свои военные силы к границе с Сирией.

На этом фоне также появилась информация о якобы выводе войск США из Афганистана.

Отправить:
Распечатать:
Теги: армия США, дональд трамп, белый дом, война в Афганистане, вывод войск
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 