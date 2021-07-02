Войска США ушли с крупнейшей военной базы в Афганистане

Американские войска были выведены из крупнейшей военной базы в Афганистане. Об этом заявил представитель Министерства обороны США, передает Reuters.

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В соответствии с соглашением с Талибаном, спустя два десятилетия все американские солдаты и военнослужащие НАТО покинули авиабазу Баграм в Афганистане, расположенную в 60 км от столицы.

Американские военные координировали воздушную и материально-техническую поддержку своей миссии с авиабазы ​​Баграм, потому вывод войск отсюда символизирует завершение миссии США.

Официальный представитель Афганистана заявил, что база будет официально передана правительству на церемонии в субботу, 3 июня.

Также на этой неделе представители службы безопасности США заявили, что большая часть американских военнослужащих, скорее всего, покинет Афганистан к 4 июля, а остальные силы останутся для защиты посольства.

СПРАВКА. Военные США Военные США находились в Афганистане начиная с осени 2001 года. За это время они потеряли 2400 солдат и $1 трлн. Численность войск США в Афганистане за все время миссии была разной. При администрации Джорджа Буша-младшего там находилось около 30 000 американских военных. В 2009 году Обама объявил о необходимости нарастить контингент. Пик присутствия пришелся на 2011 год – там находилось более 100 000 американских солдат. В 2011-м Обама объявил о начале вывода войск, этот процесс растянулся на 10 лет. В 2011-м страну покинули 30 000 солдат, в 2017-м там оставались около 11 000-14 000 бойцов. Весной 2021-го в Афганистане насчитывалось до 3000 военных армии США.

В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана.

В апреле 2021-го президент США Джо Байден заявил, что окончательно завершится процесс выведения войск к 11 сентября – 20-й годовщине атаки Аль-Каиды на США. Однако позже американские военные сказали, что это может произойти уже летом.

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Оксана Житнюк

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