Войска США ушли с крупнейшей военной базы в Афганистане
Американские войска были выведены из крупнейшей военной базы в Афганистане. Об этом заявил представитель Министерства обороны США, передает Reuters.
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В соответствии с соглашением с Талибаном, спустя два десятилетия все американские солдаты и военнослужащие НАТО покинули авиабазу Баграм в Афганистане, расположенную в 60 км от столицы.
Американские военные координировали воздушную и материально-техническую поддержку своей миссии с авиабазы Баграм, потому вывод войск отсюда символизирует завершение миссии США.
Официальный представитель Афганистана заявил, что база будет официально передана правительству на церемонии в субботу, 3 июня.
Также на этой неделе представители службы безопасности США заявили, что большая часть американских военнослужащих, скорее всего, покинет Афганистан к 4 июля, а остальные силы останутся для защиты посольства.
- В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана.
- В апреле 2021-го президент США Джо Байден заявил, что окончательно завершится процесс выведения войск к 11 сентября – 20-й годовщине атаки Аль-Каиды на США. Однако позже американские военные сказали, что это может произойти уже летом.
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