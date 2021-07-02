UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Войска США ушли с крупнейшей военной базы в Афганистане

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 11:46
Войска США ушли с крупнейшей военной базы в Афганистане - Фото
Армия США (фото - army.mil)

Американские войска были выведены из крупнейшей военной базы в Афганистане. Об этом заявил представитель Министерства обороны США, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В соответствии с соглашением с Талибаном, спустя два десятилетия все американские солдаты и военнослужащие НАТО покинули авиабазу Баграм в Афганистане, расположенную в 60 км от столицы.

Американские военные координировали воздушную и материально-техническую поддержку своей миссии с авиабазы ​​Баграм, потому вывод войск отсюда символизирует завершение миссии США.

Официальный представитель Афганистана заявил, что база будет официально передана правительству на церемонии в субботу, 3 июня.

Также на этой неделе представители службы безопасности США заявили, что большая часть американских военнослужащих, скорее всего, покинет Афганистан к 4 июля, а остальные силы останутся для защиты посольства.

СПРАВКА. Военные США находились в Афганистане начиная с осени 2001 года. За это время они потеряли 2400 солдат и $1 трлн. Численность войск США в Афганистане за все время миссии была разной. При администрации Джорджа Буша-младшего там находилось около 30 000 американских военных. В 2009 году Обама объявил о необходимости нарастить контингент. Пик присутствия пришелся на 2011 год – там находилось более 100 000 американских солдат. В 2011-м Обама объявил о начале вывода войск, этот процесс растянулся на 10 лет. В 2011-м страну покинули 30 000 солдат, в 2017-м там оставались около 11 000-14 000 бойцов. Весной 2021-го в Афганистане насчитывалось до 3000 военных армии США.
  • В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана.
  • В апреле 2021-го президент США Джо Байден заявил, что окончательно завершится процесс выведения войск к 11 сентября – 20-й годовщине атаки Аль-Каиды на США. Однако позже американские военные сказали, что это может произойти уже летом.

Смотрите также: Спустя 14 лет. Украина полностью вывела военный контингент из Афганистана – фото

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
афганистан талибан баграм вс сша
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 