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Возле берегов Сальвадора произошло мощное землетрясение

Возле берегов Сальвадора произошло мощное землетрясение - Фото
Фото: depositphotos.com
31.07.2019, 13:48

Это уже второе землетрясение за последний сутки, произошедшее в Сальвадоре

Возле берегов Сальвадора произошло мощное землетрясение - магнитудой 5,9 баллов. Об этом сообщает Express

По данным геологической службы США, на которую ссылается издание, землетрясение произошло в 6:54 утра по местному времени.

Информации о пострадавших, погибших или нуждающихся в помощи нет. 

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 47 км от города Ла-Либертад.

Представители гражданской обороны Сальвадора заявляют, что угрозы цунами нет. 

Издание отмечает, что вчера в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 4,5. 

Две недели назад землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло в Греции.  

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землетрясение сальвадор
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