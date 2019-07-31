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Возле берегов Сальвадора произошло мощное землетрясение - магнитудой 5,9 баллов. Об этом сообщает Express.

По данным геологической службы США, на которую ссылается издание, землетрясение произошло в 6:54 утра по местному времени.

Информации о пострадавших, погибших или нуждающихся в помощи нет.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 47 км от города Ла-Либертад.

Представители гражданской обороны Сальвадора заявляют, что угрозы цунами нет.

Издание отмечает, что вчера в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Две недели назад землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло в Греции.