Впервые в истории Европы трансгендер стала топ-чиновником. Произошло это в Бельгии

В Бельгии должность вице-премьера получила женщина-трансгендер Петру Де Суттер

Женщину-трансгендера Петру Де Суттер назначили вице-премьер-министром в правительстве Бельгии – это первый такой случай в Европе. Об этом сообщает The Brussels Times.

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"Я горжусь тем, что в Бельгии и в большинстве стран ЕС ваша гендерная идентичность не определяет вас как личность и не является проблемой", – заявила Де Суттер в Twitter, понадеявшись, что ее назначение "вызовет дебаты в странах, где это еще не так".

Де Суттер – экс-депутат Европарламента, назначена в правительство от Фламандской партии зеленых, также получила должность министра по делам госпредприятий и госадминистрации. Она никогда не скрывала собственную гендерную идентичность и являлась активной участницей движения ЛГБТ.

29 мая 2019 года в ВОЗ заявили, что трансгендерность – не болезнь.

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Владислав Сердюк

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