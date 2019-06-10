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10.06.2019, 13:00

Впервые в истории науки увидели выброс на короне другой звезды

Впервые в истории науки увидели выброс на короне другой звезды - Фото
Иллюстрация: NNASA/CXC/INAF/Argiroffi, C. et al./S. Wiessinger

Громадные выбросы корональной плазмы могут угрожать жизни на планетах около таких звезд

При помощи орбитальной обсерватории Chandra впервые в истории науки зафиксированы корональные выбросы массы не на Солнце, а у другой звезды - в 455 световых годах от нас. Об этом сообщила пресс-служба Аэрокосмического управления США со ссылкой на публикацию в журнале Nature.

Плазменные выбросы с внешних слоев атмосферы замечены у звезды HR 9024 в направлении созвездия Андромеды.

Ученые неоднократно наблюдали вспышки на других звездах, но до сих пор не видели корональные выбросы. Астрономы уверены, что это достижение подтверждает: такие происшествия наблюдаются у магнитно-активных звезд.

На днях Трамп заявил, что в NASA должны думать о Марсе, а не о Луне, "потому что мы там уже были".

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Теги: nasa, космос, звезда, Chandra, HR 9024
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