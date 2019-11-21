Врачи впервые сумели ввести человека в анабиоз

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Американские врачи впервые ввели человеческий организм в анабиоз (временное замедление или прекращение жизненных процессов в организме) для получения большего количества времени на исправление опасных травм или повреждений, которые в ином случае могли бы привести к скорой смерти пациента. Об этом сообщает New Scientist.

Официально эта техника называется "неотложное сохранение и реанимация" (EPR). Ее проводят для людей, которые получили колото-резаные или огнестрельные раны, критичные для состояния человека из-за обильной кровопотери, при одновременной остановке сердца.

У врачей есть несколько минут на принятие решения. Шанс выжить составляет 5%. Процедура подразумевает снижение температуры тела пациента до 10-15 градусов по Цельсию и замену крови на специальный состав, а активность мозга почти останавливается.

Затем тело, которое в противном случае классифицировали бы как мертвое, отправляют на операционный стол. У врачей есть примерно два часа, чтобы исправить смертельные травмы. После чего тело разогревают и пытаются реанимировать.

Полный отчет о проведенных экспериментах ученые надеются опубликовать до конца 2020 года.