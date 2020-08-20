Врач Навального просит Кремль помочь с эвакуацией политика на лечение в Европу

В палату к госпитализированному с признаками отравления Алексею Навальному пустили жену, но отказываются давать выписку

С просьбой помочь эвакуировать из России оппозиционного политика Алексея Навального для лечения за границу обратилась к властям страны лечащий врач политика Анастасия Васильева. Об этом она написала в Twitter.

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Навальный был госпитализирован сегодня в реанимационное отделение больницы в Омске с признаками отравления, он находится в коме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов помочь ему с лечением и содействовать с отправкой для этого за рубеж.

"Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе", - заявила Васильева.

Она подчеркнула, что в больнице отказываются предоставить выписку или эпикриз и ей, и жене политика Юлии Навальной.

Также пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщала, что к политику не пускают ни Васильеву, ни жену, требуя от Навальной предоставить не только паспорт, но и свидетельство о браке. Позже Навальную пустили в палату к мужу.

Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову в предоставлении выписки или эпикриза https://t.co/JGrr4agDSn — Anastasy Vasilyeva (@DrAnastasy) August 20, 2020

В июле прошлого года Навального госпитализировали из спецприемника, где он отбывал 30 суток ареста, с отеком лица и покраснением кожи. Его лечащие врачи заявили о возможном отравлении.

20 августа Навальному стало плохо в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в Омске, политика госпитализировали. Соратники считают, что его отравили.

В омской больнице сообщили, что состояние пациента стабильное, но отказались уточнять диагноз Навального.

Денис Юдин

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