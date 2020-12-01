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Вслед за монолитом в США. В Альпах исчезла двухметровая фаллическая скульптура

01.12.2020, 12:05
Вслед за монолитом в США. В Альпах исчезла двухметровая фаллическая скульптура - Фото
Фото – скриншот из видео Stern

Полиция Германии расследует исчезновение двухметровой скульптуры в виде фаллоса с горы Грюнтен в Баварии. Об этом сообщает BBC.

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Кто установил 200-киллограммовую скульптуру на горе высотой 1738 метров, неизвестно. Местные СМИ предполагают, что это мог быть отвергнутый подарок на чей-то день рождения. Она простояла там несколько лет, привлекая туристов.

Об исчезновении стало известно на прошедших выходных. От статуи остались только небольшой пень и опилки.

Вчера, 30 ноября, полиция города Кемптен открыла расследование. В то же время, в полиции не уверены, можно ли квалифицировать исчезновение скульптуры как уголовное преступление, и непонятно, кто может выступать в качестве пострадавшей стороны.

Денис Юдин
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Германия скульптура Альпы исчезновение

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