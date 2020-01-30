ВВС РФ атаковали гражданских в Сирии, есть жертвы: фото

Фото: Twitter White Helmets

Российские военные самолеты разбомбили гражданские объекты в сирийской области (мухафаза) Идлиб и близлежащих городах, есть жертвы и раненые. Об этом пишет турецкое издание Anadolu.

По данным издания, российские самолеты поздно ночью атаковали несколько целей в Идлибе, среди которых были больница и пекарня.

Все фото: Twitter White Helmets

Информацию о бомбардировке в своем Twitter подтвердил журналист Юлиан Репке, приводя иное количество погибших. "10 убитых, 40 раненых в этой русской криминальной войне. Где международная реакция? Где осуждения? Где санкции?" - пишет он.

По данным Гражданской обороны Сирии (The White Helmets), ночью были разбомблены больница Аль-Шами и пекарня в городе Эриха, это привело к большому числу жертв среди мирного населения и медицинского персонала: 12 человек погибли. White Helmets ведет поисково-спасательные работы и допускает, что количество жертв может быть большим.

Кроме того, по данным White Helmets, российская авиация атаковала лагеря беженцев возле городов Серакиб и Кафрлатах и мечеть: вчера утром обнаружили тела пяти человек, в том числе троих детей и женщины, а во второй половине дня были убиты 10 мирных жителей, в том числе ребенок, а 17, в том числе три женщины и двое детей, получили ранения.

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Наше терпение на исходе", - заявил он. обвинил РФ в игнорировании договоренностей о прекращении огня в Сирии. " Вчера Башара Асада и авиации РФ.

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