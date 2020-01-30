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ВВС РФ атаковали гражданских в Сирии, есть жертвы: фото

ВВС РФ атаковали гражданских в Сирии, есть жертвы: фото - Фото
Фото: Twitter White Helmets
30.01.2020, 11:13

Больница и пекарня были в числе запланированных целей

Российские военные самолеты разбомбили гражданские объекты в сирийской области (мухафаза) Идлиб и близлежащих городах, есть жертвы и раненые. Об этом пишет турецкое издание Anadolu.

По данным издания, российские самолеты поздно ночью атаковали несколько целей в Идлибе, среди которых были больница и пекарня.

Все фото: Twitter White Helmets

Информацию о бомбардировке в своем Twitter подтвердил журналист Юлиан Репке, приводя иное количество погибших. "10 убитых, 40 раненых в этой русской криминальной войне. Где международная реакция? Где осуждения? Где санкции?" - пишет он.

По данным Гражданской обороны Сирии (The White Helmets), ночью были разбомблены больница Аль-Шами и пекарня в городе Эриха, это привело к большому числу жертв среди мирного населения и медицинского персонала: 12 человек погибли. White Helmets ведет поисково-спасательные работы и допускает, что количество жертв может быть большим.

Кроме того, по данным White Helmets, российская авиация атаковала лагеря беженцев возле городов Серакиб и Кафрлатах и мечеть: вчера утром обнаружили тела пяти человек, в том числе троих детей и женщины, а во второй половине дня были убиты 10 мирных жителей, в том числе ребенок, а 17, в том числе три женщины и двое детей, получили ранения.

  • Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил РФ в игнорировании договоренностей о прекращении огня в Сирии. "Наше терпение на исходе", - заявил он. Также сообщалось, что свои дома в районе боевых действий на северо-западе Сирии покинуло 39 377 человек из-за продолжающихся обстрелов и авиаударов со стороны армии президента Сирии Башара Асада и авиации РФ. 

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