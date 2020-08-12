Выборы в Беларуси. ГосСМИ пишут, что задержали координаторов протестов

Государственное медиа Беларуси пишет, что протестом якобы руководил мужчина с 17 этажа гостиницы в Минске

Государственное информагентство БЕЛТА сообщает, что в Минске задержали координаторов протестов против действующего президента Александра Лукашенко.

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По данным издания, один из задержанных снимал номер на 17-м этаже гостиницы Беларусь и оттуда давал команды троим помощникам, которые находились на улице и управляли остальными протестующими.

Других подробностей государственное СМИ не раскрывает.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Режим Лукашенко объявил о своей победе. Оппозиция в лице Светланы Тихановской результат не признала



По всей Беларуси три вечера подряд проходили протесты и столкновения с силовиками. По данным властей, за два дня было задержано более 5000 человек, ранено 200 и погиб один демонстрант.

Со вчерашнего дня бастуют некоторые предприятия.

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Марк Сировой

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