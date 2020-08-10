Выборы в Беларуси. В штабе Тихановской предложили Лукашенко переговоры

В оппозиционном штабе считают, что переговоры помогут избежать протестов в обществе и дальнейших конфликтов с властями республики

На сегодняшней пресс-конференции представитель оппозиционного штаба Тихановской Мария Колесникова предложила властям начать переговоры, передают росСМИ.

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"Мы передали информацию в (в администрацию президента Беларуси и МВД - ред.), что призываем начать переговоры, чтобы не допустить никакого вида насилия в белорусском обществе", - заявила Колесникова.

Также она отметила, что реакция властей на начавшиеся накануне протесты были неприемлемыми и ответственность за случившееся несет "официальный Минск".

"Мы будем продолжать наши попытки вести диалог с властью. Это все на их совести - не на нашей", - подчеркнула представительница оппозиционного штаба, добавив, что Светлана Тихановская готова начать переговоры, чтобы не допустить конфликта между властями и народом.

Вчера вечером, 9 августа, в Минске начались протесты против действующих власти, силовики Лукашенко открыли стрельбу по митингующим.

Сегодня в следственном комитете РБ заявили, что участникам протестов грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

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Дарья Мостовая

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