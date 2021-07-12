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Выборы в Болгарии. Подсчитано 95% протоколов, лидирует проевропейская партия ГЕРБ

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2021, 10:15
Выборы в Болгарии. Подсчитано 95% протоколов, лидирует проевропейская партия ГЕРБ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

11 июля в Болгарии состоялись досрочные парламентские выборы. По итогам обработки 95,22% протоколов побеждает проевропейская партия Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) – 23,91%. Однако разрыв со вторым местом у нее минимален, поэтому говорить о победителе пока рано, сообщается на сайте болгарской ЦИК.

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Именно ГЕРБ находилась при власти в стране последние 12 лет, поэтому результаты этих выборов не стали неожиданностью, пишет местное издание Nova.bg.

На втором месте оказалась партия тв-шоумена Славы Трифонова Есть такой народ (23,66%), на третьем – прокремлевская Болгарская социалистическая партия (13,63%). Другие пророссийские партии переступить минимальный порог в 4% не смогли: Возрождение получила 2,91%, Атака – 0,47%.

  • В июле 2020 года в Болгарии проходили протесты – требовали отставки правительства из-за коррупции и связей с мафией.

Читайте также: На досрочных парламентских выборах в Молдове побеждает партия Санду

Дарья Мостовая
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