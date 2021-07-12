Выборы в Болгарии. Подсчитано 95% протоколов, лидирует проевропейская партия ГЕРБ

11 июля в Болгарии состоялись досрочные парламентские выборы. По итогам обработки 95,22% протоколов побеждает проевропейская партия Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) – 23,91%. Однако разрыв со вторым местом у нее минимален, поэтому говорить о победителе пока рано, сообщается на сайте болгарской ЦИК.

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Именно ГЕРБ находилась при власти в стране последние 12 лет, поэтому результаты этих выборов не стали неожиданностью, пишет местное издание Nova.bg.

На втором месте оказалась партия тв-шоумена Славы Трифонова Есть такой народ (23,66%), на третьем – прокремлевская Болгарская социалистическая партия (13,63%). Другие пророссийские партии переступить минимальный порог в 4% не смогли: Возрождение получила 2,91%, Атака – 0,47%.

В июле 2020 года в Болгарии проходили протесты – требовали отставки правительства из-за коррупции и связей с мафией.

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Дарья Мостовая

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