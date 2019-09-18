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Выбрал одного из претендентов. Трамп назвал преемника Болтона

Выбрал одного из претендентов. Трамп назвал преемника Болтона - Фото
Роберт С. О'Брайен (Фото: Speakerpedia)
18.09.2019, 17:47

Роберт О'Брайен в настоящее время занимает пост специального посланника президента по вопросам заложников

Президент США Дональд Трамп предлагает назначить советником по национальной безопасности США Роберта О'Брайена вместо уволенного ранее Джона Болтона. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Рад сообщить, что нашим новым советником станет Роберт О'Брайен, который в настоящее время успешно занимает пост специального посланника президента по вопросам заложников. Я долго и упорно работал с Робертом. Он прекрасно справится", - написал президент США.

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Роберт О'Брайен дональд трамп
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