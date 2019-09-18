Выбрал одного из претендентов. Трамп назвал преемника Болтона

Роберт С. О'Брайен (Фото: Speakerpedia)

Президент США Дональд Трамп предлагает назначить советником по национальной безопасности США Роберта О'Брайена вместо уволенного ранее Джона Болтона. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Рад сообщить, что нашим новым советником станет Роберт О'Брайен, который в настоящее время успешно занимает пост специального посланника президента по вопросам заложников. Я долго и упорно работал с Робертом. Он прекрасно справится", - написал президент США.

Читайте также: CNN об увольнении Болтона: Не хотел защищать позицию Трампа по РФ