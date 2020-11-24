Выдвижение Трампа в президенты через четыре года поддержали 47% избирателей – The Hill
24.11.2020, 08:14
Дональд Трамп (Фото: Erik S. Lesser/EPA)
Чуть менее половины американских избирателей поддерживают выдвижение Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году. Об этом говорят данные опроса, проведенного The Hill и HarrisX.
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Идею выдвижения Трампа на еще один президентский срок через четыре года поддержали 47% зарегистрированных избирателей, 53% высказались против.
Среди республиканцев выдвижение Трампа поддержали 75%, среди демократов – 24%.
Против такой идеи высказались также 53% независимых избирателей.
Опрос проводился онлайн 17-19 ноября среди 1873 зарегистрированных избирателей. Погрешность не более 2.26%.
- 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.
- Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.
- Вчера, 23 ноября, администрация Трампа заявила о готовности передать дела команде Байдена.
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