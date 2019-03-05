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05.03.2019, 22:19

Взрыв на заводе пистолетов Glock в Австрии, погиб человек

Взрыв на заводе пистолетов Glock в Австрии, погиб человек - Фото
Фото: apa.at

Еще один человек получил тяжелые ранения

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На заводе производителя оружия Glock в австрийской земле Каринтия 5 марта произошел взрыв, в результате которого один работник погиб, еще один получил тяжелые ранения. Об этом сообщает АРА.

Раненого доставили в госпиталь, его состояние "стабильное".

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На данный момент причина взрыва на заводе всемирно известного производителя пистолетов неизвестна. Полиция проводит расследование.

Угрозы для населения, проживающего рядом с заводом, нет.

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14 февраля сообщалось, что на заводе по производству боеприпасов в южнокорейском городе Тэджон произошел взрыв. Жертвами взрыва стали три человека - они погибли в результате пожара. Местные власти сообщили, что на предприятии взорвались химические вещества, которые используются для производства боеприпасов.

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Теги: взрыв, австрия, пистолет
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