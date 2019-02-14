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14.02.2019, 11:32

Взрыв на заводе боеприпасов в Южной Корее: есть погибшие

Взрыв на заводе боеприпасов в Южной Корее: есть погибшие - Фото
Иллюстративное фото: скриншот видео

Трое человек погибли на месте

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На заводе по производству боеприпасов в южнокорейском городе Тэджон сегодня произошел взрыв. Об этом сообщает Yonhap.

Жертвами взрыва стали три человека.

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"На заводе по производству боеприпасов, принадлежащем компании Hanwha и расположенном в городе Тэджон в 140 километрах от Сеула, в этот четверг произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Сотрудники завода погибли в результате пожара. Очевидцы сказали, что был слышен "сильный звук взрыва".

Местные власти сообщили, что на предприятии взорвались химические вещества, которые используются для производства боеприпасов. Причину их детонации расследуют эксперты.

10 февраля в Ворберге, который расположен к югу от Стокгольма, около 15:00 произошел взрыв.

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Теги: взрыв, южная корея, завод боеприпасов
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