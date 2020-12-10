Взрыв в Бейруте. Главу правительства Ливана и экс-министров обвинили в халатности – BBC
Судья Ливана обвинил в халатности и.о. премьер-министра Хасана Диаба и трех бывших министров в деле взрыве в порту Бейрута. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в суде.
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На следующей неделе подозреваемых вызовут на допросы по поводу предупреждений, которые незадолго до взрыва им присылали насчет небезопасного хранения нитрата аммония на складе.
Как отмечается, Диаб, а также министры финансов Али Хасан Халил, общественных работ Юсеф Финианос и транспорта Гази Зеайтер – первые политики, которым в рамках расследования судья Фади Саван предъявил обвинения.
По информации источника, топ-чиновники, даже получив предупреждение, не приняли мер, чтобы избежать взрыва.
Официальных комментариев от подозреваемых пока нет.
- 4 августа в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории. Ущерб, по предварительным оценкам, составляет $3-5 млрд. Взорвалось 2700 тонн аммиачной селитры.
- Погибли не менее 220 человек, еще около 5000 получили травмы.
- 6 августа в Бейруте прошли антиправительственные протесты – официальных лиц обвниляли в халатности, коррупции и безответственности.
- 10 августа правительство Ливана ушло в отставку.
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