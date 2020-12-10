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Взрыв в Бейруте. Главу правительства Ливана и экс-министров обвинили в халатности – BBC

10.12.2020, 17:47
Взрыв в Бейруте. Главу правительства Ливана и экс-министров обвинили в халатности – BBC - Фото
И.о. премьер-министра Ливана Хасан Диаб (Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH)

Судья Ливана обвинил в халатности и.о. премьер-министра Хасана Диаба и трех бывших министров в деле взрыве в порту Бейрута. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в суде.

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На следующей неделе подозреваемых вызовут на допросы по поводу предупреждений, которые незадолго до взрыва им присылали насчет небезопасного хранения нитрата аммония на складе.

Как отмечается, Диаб, а также министры финансов Али Хасан Халил, общественных работ Юсеф Финианос и транспорта Гази Зеайтер – первые политики, которым в рамках расследования судья Фади Саван предъявил обвинения.

По информации источника, топ-чиновники, даже получив предупреждение, не приняли мер, чтобы избежать взрыва.

Официальных комментариев от подозреваемых пока нет.

Наталия Медведева
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