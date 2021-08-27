Взрывы боеприпасов в Казахстане: пять погибших, министр обороны заявил об отставке – видео

В Казахстане на складе с боеприпасами произошли взрывы и пожар, в результате чего погибли пять человек, а министр обороны Нурлан Ермекбаев заявил о готовности уйти в отставку. Об этом сообщают пресс-служба Минобороны и Радио Азаттык.

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Вчера, 26 августа, около 19:00 в воинской части в Жамбылской области произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, произошло несколько взрывов.

Людей из военного городка и жителей трех населенных пунктов эвакуировали. Также эвакуировали военнослужащих воинской части.

По состоянию на вечер 26 августа было известно о четырех погибших: двух военнослужащих, служащего военизированной охраны и военного прокурора. Утром 27 августа в Минобороны сообщили о пятом погибшем – начальнике пожарной команды.

В комментарии журналистам, которые напомнили Ермекбаеву, что это второй случай со взрывами за время его нахождения на посту, министр обороны Казахстана сказал, что "в первую же минуту после сообщения о взрывах принял решение подать в отставку и просить об отставке". При этом глава Минобороны добавил, что "решение за руководством".

24 июня 2019-го на одном из арсеналов армии Казахстана в Туркестанской области произошло возгорание, повлекшее за собой взрыв части боеприпасов.

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Оксана Житнюк

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