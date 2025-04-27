WSJ: Трамп усиливает контроль за федеральными чиновниками на фоне ухода Маска от DOGE

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пытается консолидировать контроль над наймом и увольнением федеральных работников на фоне ухода миллиардера Илона Маска от работы в Департаменте эффективности правительства (DOGE). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на соответствующие документы.

Контроль над кадровой политикой госучреждений будет осуществлять Офис управления персоналом – подразделение при правительстве США.

Сразу после инаугурации Трампа ведомство было переполнено сотрудниками, связанными с DOGE. Они быстро начали издавать приказы, ослаблявшие контроль других агентств над собственным персоналом.

Как пишет WSJ со ссылкой на служебные документы управления, отныне должностных лиц будут оценивать исходя из "добросовестного воплощения ими в жизнь законов и политики президента". Продвижение политической повестки дня Трампа станет "главным элементом" характеристики госслужащих.

Агентствам было предписано принять новый план эффективности к началу 2026 года финансового года. Раньше персонал оценивался по его компетенциям в таких областях, как деловая хватка, лидерские навыки, способность создавать коалиции и результаты.

Решения о том, кого нанять и уволить, обычно ограничиваются руководителями и менеджерами агентств. Администрация Трампа пытается это изменить.

Увольнение федеральных служащих стало одной из главных целей в течение нескольких недель после инаугурации Трампа. Усилия DOGE привели к увольнению десятков тысяч работников, пишут журналисты.