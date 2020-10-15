"Я молюсь за всех, кто борется с COVID-19". Мелания Трамп рассказала о своем выздоровлении
По ее словам, у нее практически не было симптомов и она рада, что они переболели коронавирусом всей семьей
Первая леди США и жена Дональда Трампа Мелания Трамп рассказала о том, как перенесла коронавирус и поблагодарила всех, кто молился за выздоровление их семьи. Свое обращение она разместила на сайте Белого дома.
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Мелания рассказала, что когда узнала о диагнозе, то сразу подумала о сыне. "К нашему большому облегчению у него был отрицательный результат, но я не могла не думать, а что будет завтра или послезавтра. Мои опасения подтвердились, когда его еще раз проверили и результат оказался положительным", – отметила она.
Также первая леди страны отметила, что ей в какой-то степени повезло, что COVID-19 она перенесла в легкой форме с минимальными симптомами и что они с мужем и сыном прошли через это все втроем одновременно и могли заботиться друг о друге.
Мелания Трамп поблагодарила врачей клиники и всех, кто молился за ее семью и желал им всего наилучшего, а также добавила, что ей было непривычно чувствовать себя пациентом, а не человеком, который "пытается воодушевить нацию".
Она призвала всех вести максимально здоровый образ жизни и сказала, что будет молиться за всех и каждого, кто тоже столкнется с болезнью. "Я молюсь за нашу страну и я молюсь за всех, кто борется с COVID-19 и любыми другими заболеваниями или проблемами", – подчеркнула жена Трампа.
- 2 октября Трамп сообщил, что заразился. В ночь на 5 октября он записал ролик, где уверяет, что "многое узнал о COVID".
- 5 октября, спустя три дня лечения, Трамп выписался из госпиталя и пришел в Белый дом без маски.
- 11 октября врач Трампа заявил, что тот больше не представляет риска передачи коронавируса другим людям.
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