Ядерный "вайфай". Ионизирующую радиацию использовали для беспроводной передачи данных

Британские и словенские инженеры проверили "альтернативу" радиосвязи и успешно передали информацию при помощи нейтронного излучения. Об эксперименте написал Phys.org.

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Группа из Ланкастерского университета в сотрудничестве с коллегами из Института Йожефа Стефана работала с модулированием выбросов "быстрых" нейтронов высокорадиотоксичным калифорнием-252.

Этот изотоп получают в ядерных реакторах. Один его грамм за секунду испускает около 1015 нейтронов. Производство такого количества обойдется в $4 млн, но в таком объеме он не добывается.

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Закодировав в модуляцию нейтронного поля несколько образцов информации (слово, алфавит, выбранные вслепую случайные числа), они получили выходные данные на детекторе, декодировали их на компьютере и в точности восстановили заложенную информацию.

Число из генератора случайных чисел было закодировано без предварительного уведомления тех, кто его загружает, а затем передано и декодировано со стопроцентной точностью.

Профессор Малкольм Джойс из Ланкастерского университета считает, что это наглядная демонстрация использования потенциала излучения быстрых нейтронов как среды для беспроводной связи там, где обычная радиосвязь либо невозможна, либо ограничена (такие электромагнитные волны значительно ослабляются при передаче через некоторые материалы).

По его словам, эту технологию связи было бы удобно использовать там, где нужно свести к минимуму количество проникновений через оболочки/стены для прокладки кабелей. Например, в защитной оболочке реактора, металлических сводах и переборках в морских сооружениях.

"Использование нейтронов для передачи информации через такие структуры может свести на нет необходимость таких проникновений и, возможно, также актуально для сценариев, где ограниченная передача желательна в сложных обстоятельствах, например, для аварийно-спасательных операций", – пишут инженеры.

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Также, полагают авторы, технологию можно было бы задействовать для модулирования реактивности в ядерном реакторе.

По части безопасности они пишут, что передача данных, о которой сообщается, достигнута "в рамках нормативных ограничений и с сохранением уровней доз на разумно низком уровне". Инженеры ожидают, что системы связи на быстрых нейтронах будут работать при плотности энергии на несколько порядков меньше испытанной.

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Евгений Пилипенко

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