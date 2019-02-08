Януковича охраняют в России по указу Путина - Песков

Бежавшего из Украины в Россию экс-президента Виктора Януковича охраняют по приказу президента Путина. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Янукович охраняется по указу президента", - рассказал Песков.
Также он добавил, что Януковичу предоставили государственную охрану как только он въехал на территорию России.
В то же время, на вопрос, какая именно служба охраняет Януковича, Песков прямо не ответил: "Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю".
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Ранее киевский суд заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы за госизмену.