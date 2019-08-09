Япония обозначила Южные Курилы своей территорией

Фото: EPA

Япония на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года обозначила Южные Курилы как свою территорию.

Как видно на карте маршрута олимпийского огня, острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи включены в состав префектуры Хоккайдо.