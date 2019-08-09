Япония обозначила Южные Курилы своей территорией

Япония на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года обозначила Южные Курилы как свою территорию.
Как видно на карте маршрута олимпийского огня, острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи включены в состав префектуры Хоккайдо.
- Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Их японские власти называют своими "северными территориями". Россия с этим не согласна.
- В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор. Япония отказалась от предложения России.
- Из-за "островного спора" РФ и Япония до сих пор не подписали мирный договор.
- 20 января в российском Хабаровске прошли акции протеста против возможной передачи Японии части Курильских островов. На улицы вышли около 500 человек.