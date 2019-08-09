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Япония обозначила Южные Курилы своей территорией

Япония обозначила Южные Курилы своей территорией - Фото
Фото: EPA
09.08.2019, 13:55

На официальном сайте Олимпийских игр-2020 Южные Курилы включены в состав префектуры Хоккайдо

Япония на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года обозначила Южные Курилы как свою территорию.

Как видно на карте маршрута олимпийского огня, острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи включены в состав префектуры Хоккайдо.

  • Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Их японские власти называют своими "северными территориями". Россия с этим не согласна.
  • В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор. Япония отказалась от предложения России.
  • Из-за "островного спора" РФ и Япония до сих пор не подписали мирный договор. 
  • 20 января в российском Хабаровске прошли акции протеста против возможной передачи Японии части Курильских островов. На улицы вышли около 500 человек.
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Курильские острова
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