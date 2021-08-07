За сутки Литва не пустила почти 250 нелегальных мигрантов из Беларуси

За прошедшие сутки литовские пограничники не пропустили в страну почти 250 нелегальных мигрантов из Беларуси. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на информацию погранслужбы и департамента статистики.

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Вчера, 6 августа 2021 года, в первой половине дня пограничники вернули в Беларусь 160 человек, к ночи количество тех, кого не пустили в Литву, выросло почти до 250.

Единственными, кто сумел вчера попасть из Беларуси в Литву, стали женщина с несовершеннолетним ребенком из Ирака, их пустили по гуманитарным соображениям. Скорая доставила мигрантов в больницу, поскольку ребенок замерз.

Спецсредства, насильственные действия и огнестрельное оружие не применялись, отметили литовские пограничники.

С начала года через Беларусь в Литву попали более 4100 нелегальных мигрантов, большая часть из них из Ирака.

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Денис Юдин

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