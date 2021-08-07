UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

За сутки Литва не пустила почти 250 нелегальных мигрантов из Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2021, 14:50
За сутки Литва не пустила почти 250 нелегальных мигрантов из Беларуси - Фото
Нелегальные мигранты из Бларуси в Литве (Фото – Toms Kalnins, EPA)

За прошедшие сутки литовские пограничники не пропустили в страну почти 250 нелегальных мигрантов из Беларуси. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на информацию погранслужбы и департамента статистики.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера, 6 августа 2021 года, в первой половине дня пограничники вернули в Беларусь 160 человек, к ночи количество тех, кого не пустили в Литву, выросло почти до 250.

Единственными, кто сумел вчера попасть из Беларуси в Литву, стали женщина с несовершеннолетним ребенком из Ирака, их пустили по гуманитарным соображениям. Скорая доставила мигрантов в больницу, поскольку ребенок замерз.

Спецсредства, насильственные действия и огнестрельное оружие не применялись, отметили литовские пограничники.

С начала года через Беларусь в Литву попали более 4100 нелегальных мигрантов, большая часть из них из Ирака.

Читайте также: "Будут и люди с оружием". Как Лукашенко сделал бизнес на нелегалах из Ирака и атакует ЕС

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь литва нелегальные мигранты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 