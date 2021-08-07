За сутки Литва не пустила почти 250 нелегальных мигрантов из Беларуси
За прошедшие сутки литовские пограничники не пропустили в страну почти 250 нелегальных мигрантов из Беларуси. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на информацию погранслужбы и департамента статистики.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Вчера, 6 августа 2021 года, в первой половине дня пограничники вернули в Беларусь 160 человек, к ночи количество тех, кого не пустили в Литву, выросло почти до 250.
Единственными, кто сумел вчера попасть из Беларуси в Литву, стали женщина с несовершеннолетним ребенком из Ирака, их пустили по гуманитарным соображениям. Скорая доставила мигрантов в больницу, поскольку ребенок замерз.
Спецсредства, насильственные действия и огнестрельное оружие не применялись, отметили литовские пограничники.
С начала года через Беларусь в Литву попали более 4100 нелегальных мигрантов, большая часть из них из Ирака.
- 14 июня 2021 года премьер-министр Литвы заявила, что беларуские пограничники способствуют перемещению нелегальных мигрантов из Ирака через границу в Литву.
- Глава МИД Литвы заявил, что Беларусь использует нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии как оружие против Литвы.
- 7 июля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что правительство страны усилит границу с Беларусью.
- 28 июля Украина решила отправить помощь Литве – колючую проволоку.
- 3 августа Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь.
Читайте также: "Будут и люди с оружием". Как Лукашенко сделал бизнес на нелегалах из Ирака и атакует ЕС
Комментарии