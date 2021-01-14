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Захват Капитолия в США расследуют как спланированную акцию – CNN

14.01.2021, 09:50
Захват Капитолия в США расследуют как спланированную акцию – CNN - Фото
Захват здания Капитолия США (Фото: Biden took place. EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

Уровень планирования при нападении на Капитолий в США говорит о том, что оно не было просто вышедшим из под контроля протестом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявления правоохранителей.

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Среди доказательств, которые заставили следователей поверить в спланированный характер штурма Капитолия – оружие, найденное у протестующих, и тактика, которую они применяли.

В связи с этим расследование расширилось, к нему привлекли в том числе прокуроров и агентов с опытом финансовых расследований. "Мы следим за деньгами", – сообщил CNN один из чиновников.

К утру 13 января ФБР получило более 126 000 подсказок от общественности, которые могут быть использованы в расследовании. Среди них – материалы, на которых члены Конгресса присутствуют вместе с людьми, позже участвовавшими в захвате Капитолия. Это не означает, что члены и сотрудники Конгресса находятся под следствием, подчеркнули в ФБР, но вся информация проверяется.

Денис Юдин
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