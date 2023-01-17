Запад все еще обсуждает, как закончить войну. Часть хочет заморозить ее – глава МИД Литвы

По словам министра иностранных дел Литвы, на Западе все еще ведутся дискуссии о том, как якобы могла бы закончиться война России против Украины, – "и есть те, кто считает, что, возможно, замороженный конфликт подойдет лучше". Об этом Габриэлюс Ландсбергис заявил CNN, отметив, то он "полностью не согласен" с таким вариантом.

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Он указал, что именно такое мышление, направленное на поиск некоего компромиссного варианта, и "является главным препятствием для некоторых стран в отправке оружия, в котором нуждаются украинцы".

"Единственный способ положить конец войне – послать больше оружия Украине", – сказал он, акцентировав внимание на танках западного образца.

Вчера, 16 января, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал правительство Германии поставлять Украине "все виды вооружений". Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес также призвал Берлин и других последовать примеру Лондона и дать добро на поставки танков Leopard 2.

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На вопрос, должны ли немцы делать больше в поддержке Украины, Ландсбергис ответил утвердительно. Он отметил, что многие страны закупили танки немецкого производства – и они готовы отправить часть из них Украине.

"Пока они не получили добро [на реэкспорт] из Берлина, и я искренне надеюсь, что это может измениться. Это уменьшит давление на саму Германию", – добавил он.

Американский отставной генерал назвал рецепт успеха Украины: дать ВСУ ракеты ATACMS, танки Abrams, дроны и еще ПВО/ПРО.

16 января канадский премьер Трюдо не исключил поставку Украине танков.

Євген Пилипенко

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