Запрет на обучение иностранцев в Гарварде коснется будущей королевы Бельгии

Принцесса Елизавета (Фото: Instagram)

23-летняя принцесса Елизавета, которая в будущем должна стать королевой Бельгии, вероятно, не сможет учиться в Гарварде из-за новых ограничений для иностранных студентов, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

"Принцесса Елизавета только что завершила первый год обучения. Влияние этого решения [администрации Трампа] станет более понятным в ближайшие дни или недели. Мы сейчас изучаем ситуацию", – заявила спикер Королевского дворца Бельгии Лоре Вандорне.

Принцесса Елизавета, наследница бельгийского престола и старшая дочь короля Филиппа и королевы Матильды, учится на магистерской программе государственной политики в Гарварде. Этот двухлетний курс, как отмечено на сайте университета, призван расширить кругозор студентов и дать им навыки для карьеры на государственной службе.

До обучения в США Елизавета получила степень по истории и политике в Оксфорде.

В самом Гарварде заявили, что ограничения, введенные администрацией Трампа в отношении иностранных студентов, незаконны и расцениваются как политически мотивированный шаг.

14 апреля 2025 года сообщалось, что группа американских профессоров подала в суд на администрацию Трампа из-за угрозы задержать $8,7 млрд федерального финансирования Гарвардского университета.

17 апреля Кристи Ноэм объявила об отмене двух грантов на общую сумму более $2,7 млн, выделенных Гарвардскому университету.

21 апреля Гарвард подал в суд на администрацию Трампа из-за многомиллиардных сокращений финансирования исследований университета.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм приказала прекратить действие сертификации по Программе обмена студентов Гарвардского университета с 2025-2026 учебного года.

23 мая стало известно, что Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа.