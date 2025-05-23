Запрет на обучение иностранцев в Гарварде коснется будущей королевы Бельгии
23-летняя принцесса Елизавета, которая в будущем должна стать королевой Бельгии, вероятно, не сможет учиться в Гарварде из-за новых ограничений для иностранных студентов, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.
"Принцесса Елизавета только что завершила первый год обучения. Влияние этого решения [администрации Трампа] станет более понятным в ближайшие дни или недели. Мы сейчас изучаем ситуацию", – заявила спикер Королевского дворца Бельгии Лоре Вандорне.
Принцесса Елизавета, наследница бельгийского престола и старшая дочь короля Филиппа и королевы Матильды, учится на магистерской программе государственной политики в Гарварде. Этот двухлетний курс, как отмечено на сайте университета, призван расширить кругозор студентов и дать им навыки для карьеры на государственной службе.
До обучения в США Елизавета получила степень по истории и политике в Оксфорде.
В самом Гарварде заявили, что ограничения, введенные администрацией Трампа в отношении иностранных студентов, незаконны и расцениваются как политически мотивированный шаг.
- 14 апреля 2025 года сообщалось, что группа американских профессоров подала в суд на администрацию Трампа из-за угрозы задержать $8,7 млрд федерального финансирования Гарвардского университета.
- 17 апреля Кристи Ноэм объявила об отмене двух грантов на общую сумму более $2,7 млн, выделенных Гарвардскому университету.
- 21 апреля Гарвард подал в суд на администрацию Трампа из-за многомиллиардных сокращений финансирования исследований университета.
- Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм приказала прекратить действие сертификации по Программе обмена студентов Гарвардского университета с 2025-2026 учебного года.
- 23 мая стало известно, что Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа.