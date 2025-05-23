Заборона на навчання іноземців у Гарварді зачепить майбутню королеву Бельгії

23-річна принцеса Єлизавета, спадкоємиця бельгійського трону, навчається на магістерській програмі з державної політики у Гарварді

Принцеса Єлизавета (Фото: Instagram)

23-річна принцеса Єлизавета, яка в майбутньому має стати королевою Бельгії, ймовірно, не зможе навчатися в Гарварді через нові обмеження для іноземних студентів, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

"Принцеса Єлизавета щойно завершила перший рік навчання. Вплив цього рішення [адміністрації Трампа] стане більш зрозумілим найближчими днями чи тижнями. Ми наразі вивчаємо ситуацію", – заявила речниця Королівського палацу Бельгії Лоре Вандорне.

Принцеса Єлизавета, спадкоємиця бельгійського престолу та найстарша донька короля Філіпа й королеви Матильди, навчається на магістерській програмі з державної політики у Гарварді. Цей дворічний курс, як зазначено на сайті університету, покликаний розширити кругозір студентів і дати їм навички для кар'єри на державній службі.

До навчання в США Єлизавета здобула ступінь з історії та політики в Оксфорді.

У самому Гарварді заявили, що обмеження, запроваджені адміністрацією Трампа щодо іноземних студентів, є незаконними й розцінюються як політично мотивований крок.

14 квітня 2025 року повідомлялося, що група американських професорів подала до суду на адміністрацію Трампа через погрозу затримати $8,7 млрд федерального фінансування Гарвардського університету.

17 квітня Ноем оголосила про скасування двох грантів на загальну суму понад $2,7 млн, виділених Гарвардському університету.

21 квітня Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа через багатомільярдні скорочення фінансування досліджень університету.

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем наказала припинити дію сертифікації за Програмою обміну студентів Гарвардського університету з 2025-2026 навчального року.

23 травня стало відомо, що Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа.