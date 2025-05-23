Заборона на навчання іноземців у Гарварді зачепить майбутню королеву Бельгії
23-річна принцеса Єлизавета, яка в майбутньому має стати королевою Бельгії, ймовірно, не зможе навчатися в Гарварді через нові обмеження для іноземних студентів, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.
"Принцеса Єлизавета щойно завершила перший рік навчання. Вплив цього рішення [адміністрації Трампа] стане більш зрозумілим найближчими днями чи тижнями. Ми наразі вивчаємо ситуацію", – заявила речниця Королівського палацу Бельгії Лоре Вандорне.
Принцеса Єлизавета, спадкоємиця бельгійського престолу та найстарша донька короля Філіпа й королеви Матильди, навчається на магістерській програмі з державної політики у Гарварді. Цей дворічний курс, як зазначено на сайті університету, покликаний розширити кругозір студентів і дати їм навички для кар'єри на державній службі.
До навчання в США Єлизавета здобула ступінь з історії та політики в Оксфорді.
У самому Гарварді заявили, що обмеження, запроваджені адміністрацією Трампа щодо іноземних студентів, є незаконними й розцінюються як політично мотивований крок.
- 14 квітня 2025 року повідомлялося, що група американських професорів подала до суду на адміністрацію Трампа через погрозу затримати $8,7 млрд федерального фінансування Гарвардського університету.
- 17 квітня Ноем оголосила про скасування двох грантів на загальну суму понад $2,7 млн, виділених Гарвардському університету.
- 21 квітня Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа через багатомільярдні скорочення фінансування досліджень університету.
- Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем наказала припинити дію сертифікації за Програмою обміну студентів Гарвардського університету з 2025-2026 навчального року.
- 23 травня стало відомо, що Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа.