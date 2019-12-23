Зеленский стал одним из "лиц года" на обложке The Week - фото

Владимир Зеленский (Фото: Ian Langsdon/EPA)

Президент Владимир Зеленский попал на обложку журнала The Week как одно из "лиц года". Фотография обложки размещена в Facebook журнала.

Номер журнала с "лицами 2019 года" выйдет 27 декабря. На его обложке Зеленский перетягивает ракету "Джавелин" с президентом США Дональдом Трампом - задержка военной помощи Украине стала ключевым элементом расследования об импичменте Трампа.

Также на обложке присутствует спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая кидает в Трампа снежок - она инициировала процедуру импичмента, а на заднем плане поскальзывается на льду личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, которого обвиняют в неформальном давлении на Украину, чтобы вынудить Зеленского объявить о начале выгодных Трампу расследований.

Кроме них на обложку попали шведская эко-активистка Грета Тунберг; генеральный прокурор США Уильям Барр, высказавший сомнения в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы 2016 года (он на переднем плане обложки сжигает доклад Мюллера); претенденты на то, чтобы стать кандидатами в президенты США от Демократической партии сенатор Элизабет Уоррен и экс-вице-президент Джозеф Байден; премьер-министр Великобритании Борис Джонсон; лидер КНР Си Цзиньпин и игрок баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лйкерс" Леброн Джеймс, по мнению болельщиков вставший на сторону Китая в конфликте с НБА, а из упряжки Санта-Клауса машет читателю президент России Владимир Путин.

16 декабря с Зеленским на обложке вышел журнал Time.

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