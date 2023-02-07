UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Землетрясение в Турции: спасли двух украинцев, которые считались погибшими

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 22:02
Землетрясение в Турции: спасли двух украинцев, которые считались погибшими - Фото
Разрушения от землетрясения в Турции (Фото - EPA)

Спасены два гражданина Украины, о вероятной гибели которых во время землетрясения в Турции ранее сообщалось. Об этом написал посол Украины Василий Боднар в Facebook.   

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"К счастью, согласно проверенной информации, два гражданина Украины, которые считались погибшими в турецком городе Хатай, спасены из-под руин дома", – сообщил посол.

Сообщалось также о четырех пострадавших при землетрясении украинцах. Они получили легкие телесные повреждения, угроз их жизни нет и в госпитализации нет потребности. Пострадавшим предоставили временное жилье и продукты.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Турция землетрясение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 