Землетрясение в Турции: спасли двух украинцев, которые считались погибшими
07.02.2023, 22:02
Разрушения от землетрясения в Турции (Фото - EPA)
Спасены два гражданина Украины, о вероятной гибели которых во время землетрясения в Турции ранее сообщалось. Об этом написал посол Украины Василий Боднар в Facebook.
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"К счастью, согласно проверенной информации, два гражданина Украины, которые считались погибшими в турецком городе Хатай, спасены из-под руин дома", – сообщил посол.
Сообщалось также о четырех пострадавших при землетрясении украинцах. Они получили легкие телесные повреждения, угроз их жизни нет и в госпитализации нет потребности. Пострадавшим предоставили временное жилье и продукты.
- В ночь на 6 февраля на востоке Турции и Сирии произошла серия землетрясений и афтершоков. Магнитуда достигала 7,7.
- В Турции и Сирии погибли несколько тысяч человек, тысячи домов уничтожены.
- Украина отправила в Турцию около 100 спасателей ГСЧС для помощи в ликвидации последствий землетрясения.
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