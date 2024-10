Ураган "Милтон" бушевал в США и уничтожал все вокруг: фото и видео последствий стихии

Число погибших из-за урагана "Милтон", накрывшего Соединенные Штаты 9 октября, увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил CBS News со ссылкой на Департамент правоохранительных органов Флориды.

В частности, в округе Сент-Люси торнадо убили нескольких человек, в том числе по меньшей мере двух пожилых.

Также в результате стихии около 2,75 млн домов и предприятий во Флориде были обесточены поздно вечером в четверг.

Агентство Reuters пишет, что, хотя "Милтон" не спровоцировал катастрофический приток воды, которого опасались во Флориде, одном из многих штатов, около двух недель назад пострадавших от урагана "Хелен", уборка затопленных районов может длиться несколько недель или даже месяцев.

Журналисты отметили, что пятый по мощности атлантический ураган "Милтон" может стоить только страховым компаниям до $100 млрд. Белый дом пообещал правительственную поддержку, поскольку полный масштаб ущерба еще изучается.

Tornado damage here в Форт-Майерс вдоль Hurricane #Milton making landfall. Roofs completely blown off homes. Люди теперь секции alternate helter. Orangewood Avenue. Унизленные деревья, мощные линии, fences. Power is out. Thankfully, no reported injuries. @accuweather pic.twitter.com/bqYsZB2iek