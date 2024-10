Ураган "Мілтон" вирував у США і знищував усе навкруги: фото і відео наслідків стихії

Кількість загиблих через ураган "Мілтон", який накрив Сполучені Штати 9 жовтня, збільшилася до 16 осіб. Про це повідомив CBS News із посиланням на Департамент правоохоронних органів Флориди.

Зокрема, в окрузі Сент-Люсі торнадо вбили кількох людей, серед яких щонайменше двоє літніх людей.

Також унаслідок стихії близько 2,75 млн будинків і підприємств у Флориді були знеструмлені пізно ввечері в четвер.

Агенція Reuters пише, що, хоча "Мілтон" не спровокував катастрофічного припливу води, якого побоювалися у Флориді, одному з багатьох штатів, які близько двох тижнів тому постраждали від урагану "Гелен", прибирання затоплених районів може тривати декілька тижнів або навіть місяців, йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначили, що п’ятий за потужністю атлантичний ураган "Мілтон" може коштувати тільки страховим компаніям до $100 млрд. Білий дім пообіцяв урядову підтримку, оскільки повний масштаб збитків ще вивчається.

Tornado damage here in Fort Myers ahead of Hurricane #Milton making landfall. Roofs completely blown off homes. People now seeking alternate shelter. Orangewood Avenue. Downed trees, power lines, fences. Power is out. Thankfully, no reported injuries.@accuweather pic.twitter.com/bqYsZB2iek