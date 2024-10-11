Ураган "Мілтон" вирував у США і знищував усе навкруги: фото і відео наслідків стихії
Наслідки урагану (Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA)

Кількість загиблих через ураган "Мілтон", який накрив Сполучені Штати 9 жовтня, збільшилася до 16 осіб. Про це повідомив CBS News із посиланням на Департамент правоохоронних органів Флориди.

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Зокрема, в окрузі Сент-Люсі торнадо вбили кількох людей, серед яких щонайменше двоє літніх людей.

Також унаслідок стихії близько 2,75 млн будинків і підприємств у Флориді були знеструмлені пізно ввечері в четвер.

Агенція Reuters пише, що, хоча "Мілтон" не спровокував катастрофічного припливу води, якого побоювалися у Флориді, одному з багатьох штатів, які близько двох тижнів тому постраждали від урагану "Гелен", прибирання затоплених районів може тривати декілька тижнів або навіть місяців, йдеться у матеріалі.
Журналісти зазначили, що п’ятий за потужністю атлантичний ураган "Мілтон" може коштувати тільки страховим компаніям до $100 млрд. Білий дім пообіцяв урядову підтримку, оскільки повний масштаб збитків ще вивчається.
Ураган "Мілтон" вирував у США і знищував усе навкруги: фото і відео наслідків стихії
Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA
Ураган "Мілтон" вирував у США і знищував усе навкруги: фото і відео наслідків стихії
Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA
Ураган "Мілтон" вирував у США і знищував усе навкруги: фото і відео наслідків стихії
Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA
Ураган "Мілтон" вирував у США і знищував усе навкруги: фото і відео наслідків стихії
Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA
Ураган "Мілтон" вирував у США і знищував усе навкруги: фото і відео наслідків стихії
Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA
Ураган "Мілтон" вирував у США і знищував усе навкруги: фото і відео наслідків стихії
Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA
  • Ураган "Гелен", що вирував у південно-східній частині США наприкінці вересня, забрав життя щонайменше 116 осіб.
  • 9 жовтня узбережжя Флориди дістався ураган "Мілтон". Згодом він ослаб до урагану першої категорії.
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