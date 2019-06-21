Антироссийские массовые протесты в столице Грузии: 10 фотографий

Вчера, 20 июня, на проспекте Шота Руставели в Тбилиси началась акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, приглашенным председателем заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Перед приездом в Тбилиси депутат заявлял, что считает необратимым признание Россией независимости сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии.

После того, как российская делегация покинула парламент Грузии, протестующие продолжили штурмовать здание. Участники акции потребовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Полиция применила газ и резиновые пули. Ранены/травмированы несколько сотен человек. Операцию по разгону митингующих закончили под утро. Они пообещали вернуться сегодня вечером.

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Фото: ЕРА