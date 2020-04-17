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17.04.2020, 14:02

Как выглядит профилактика коронавируса глазами турецкого художника: фоторепортаж

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Как выглядит профилактика коронавируса глазами турецкого художника: фоторепортажКак выглядит профилактика коронавируса глазами турецкого художника: фоторепортажКак выглядит профилактика коронавируса глазами турецкого художника: фоторепортажКак выглядит профилактика коронавируса глазами турецкого художника: фоторепортажКак выглядит профилактика коронавируса глазами турецкого художника: фоторепортажКак выглядит профилактика коронавируса глазами турецкого художника: фоторепортаж
Как выглядит профилактика коронавируса глазами турецкого художника: фоторепортажКак выглядит профилактика коронавируса глазами турецкого художника: фоторепортажКак выглядит профилактика коронавируса глазами турецкого художника: фоторепортажКак выглядит профилактика коронавируса глазами турецкого художника: фоторепортажКак выглядит профилактика коронавируса глазами турецкого художника: фоторепортажКак выглядит профилактика коронавируса глазами турецкого художника: фоторепортаж
Как выглядит профилактика коронавируса глазами турецкого художника: фоторепортажКак выглядит профилактика коронавируса глазами турецкого художника: фоторепортажКак выглядит профилактика коронавируса глазами турецкого художника: фоторепортажКак выглядит профилактика коронавируса глазами турецкого художника: фоторепортажКак выглядит профилактика коронавируса глазами турецкого художника: фоторепортажКак выглядит профилактика коронавируса глазами турецкого художника: фоторепортаж

Художник с помощью своих работ проиллюстрировал важные правила, о которых нужно помнить во время эпидемии

Турецкий художник Хакан Келеш создал серию занимательных рисунков на тему эпидемии коронавируса. На его работах городские "гиганты" пользуются защитными масками, моют руки и дезинфицируют город. Свои творения художник разместил в Instagram.

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Хакан Келеш создает рисунки на уже готовых фотографиях, тем самым превращая их в новые произведения искусства. Все работы художника на тему коронавируса вошли в общую серию картин "Лилипуты", на создание которой Келеша вдохновила книга Джонатана Свифта "Путешествия Гулливера".

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Теги: Турция, художник, рисунок, коронавирус, Хакан Келеш
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