Как выглядит профилактика коронавируса глазами турецкого художника: фоторепортаж

Турецкий художник Хакан Келеш создал серию занимательных рисунков на тему эпидемии коронавируса. На его работах городские "гиганты" пользуются защитными масками, моют руки и дезинфицируют город. Свои творения художник разместил в Instagram.

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Хакан Келеш создает рисунки на уже готовых фотографиях, тем самым превращая их в новые произведения искусства. Все работы художника на тему коронавируса вошли в общую серию картин "Лилипуты", на создание которой Келеша вдохновила книга Джонатана Свифта "Путешествия Гулливера".

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