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02.11.2020, 13:56

Магазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фото

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Магазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фотоМагазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фотоМагазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фотоМагазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фотоМагазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фотоМагазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фотоМагазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фотоМагазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фото
Магазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фотоМагазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фотоМагазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фотоМагазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фотоМагазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фотоМагазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фотоМагазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фотоМагазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фото
Магазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фотоМагазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фотоМагазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фотоМагазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фотоМагазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фотоМагазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фотоМагазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фотоМагазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фото

По данным опроса USA Today, треть всех избирателей беспокоит возможное насилие после выборов

Магазины, а также другие предприятия по всей территории США начали заколачивать витрины и принимать другие меры безопасности перед выборами президента США – в стране опасаются повторения летних массовых погромов. Об этом сообщает Fox Business

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USA Today сообщает, что треть всех избирателей беспокоит возможное насилие после выборов. Также уточняется, что только один из четырех опрошенных уверен в мирной передачи власти в случае победы кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена

Издание пишет, что владельцы большого и малого бизнеса, а также государственные чиновники обеспокоены - Национальная федерация розничной торговли, в состав которой входят 18 000 предприятий, готовит магазины к потенциальным поствыборным беспорядкам.

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Фото – ЕРА

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Теги: выборы в США, протесты, магазины, митинги, погромы
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