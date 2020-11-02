Магазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фото

Магазины, а также другие предприятия по всей территории США начали заколачивать витрины и принимать другие меры безопасности перед выборами президента США – в стране опасаются повторения летних массовых погромов. Об этом сообщает Fox Business.

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USA Today сообщает, что треть всех избирателей беспокоит возможное насилие после выборов. Также уточняется, что только один из четырех опрошенных уверен в мирной передачи власти в случае победы кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.

Издание пишет, что владельцы большого и малого бизнеса, а также государственные чиновники обеспокоены - Национальная федерация розничной торговли, в состав которой входят 18 000 предприятий, готовит магазины к потенциальным поствыборным беспорядкам.

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Фото – ЕРА