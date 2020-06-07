На фоне критики от Эспера и Милли Трамп выводит силы Нацгвардии из Вашингтона

Марк Эспер (слева) и Марк Милли (фото - Sharon Toot/EPA)

Сегодня утром министр обороны США Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли выступили против позиции президента США Дональда Трампа. Последний хотел использовать "любые действующие войска" для подавления протестов, вспыхнувших после насильственной смерти афроамериканца Джорджа Флойда, передает CNN. Несколькими часами позже Трамп решил убрать Нацгвардию с улиц Вашингтона.

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Днями ранее Трамп требовал вывести на улицы Вашингтона и других городов 10 000 военных для подавления беспорядков, но Эспер принял решение задействовать только 1600 солдат, к вечеру 4 июня большая часть которых покинула улицы столицы Штатов.

В итоге, Дональд Трамп решил убрать силы Национальной гвардии из Вашингтона. Об этом он сообщил в Twitter, отметив, что протестующих оказалось намного меньше, чем он ожидал и что Нацгвардия "всегда может быстро вернуться, если понадобится".

25 мая в Миннеаполисе вспыхнули протесты - людей возмутила смерть местного афроамериканца при его задержании полицией. В ночь на 29 мая протесты переросли в погромы, в тот же день Дональд Трамп пригрозил применить оружие в случае начала мародерств.

1 июня Трамп призвал губернаторов штатов жестко подавлять насильственные протесты и пообещал развернуть войска, если необходимые действия не будут предприняты.

3 июня Марк Эспер выступил против призыва Трампа использовать военных для подавления протестов.