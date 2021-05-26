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26.05.2021, 15:37

MH17. В Нидерландах судьи и адвокаты осмотрели реконструкцию сбитого самолета – фото

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MH17. В Нидерландах судьи и адвокаты осмотрели реконструкцию сбитого самолета – фотоMH17. В Нидерландах судьи и адвокаты осмотрели реконструкцию сбитого самолета – фотоMH17. В Нидерландах судьи и адвокаты осмотрели реконструкцию сбитого самолета – фотоMH17. В Нидерландах судьи и адвокаты осмотрели реконструкцию сбитого самолета – фото
MH17. В Нидерландах судьи и адвокаты осмотрели реконструкцию сбитого самолета – фотоMH17. В Нидерландах судьи и адвокаты осмотрели реконструкцию сбитого самолета – фотоMH17. В Нидерландах судьи и адвокаты осмотрели реконструкцию сбитого самолета – фотоMH17. В Нидерландах судьи и адвокаты осмотрели реконструкцию сбитого самолета – фото
MH17. В Нидерландах судьи и адвокаты осмотрели реконструкцию сбитого самолета – фотоMH17. В Нидерландах судьи и адвокаты осмотрели реконструкцию сбитого самолета – фотоMH17. В Нидерландах судьи и адвокаты осмотрели реконструкцию сбитого самолета – фотоMH17. В Нидерландах судьи и адвокаты осмотрели реконструкцию сбитого самолета – фото

Сегодня в Нидерландах стороны судебного процесса по сбитому на Донбассе самолету рейса MH17 осмотрели реконструкцию и обломки лайнера. Визит судей и юристов к обломкам произошел за две недели до начала слушаний дела по существу, сообщает Associated Press.

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Как отмечается, обломки Boeing 777 были выложены в ангаре на военной авиабазе Гильзе-Риджен. Кабина и передняя часть фюзеляжа были частично реконструированы из поврежденных частей лайнера.

Сначала обломки изучали судьи, пишет агентство. Они, в частности, поднимались на приподнятую платформу. Это позволило им осмотреть изнутри частично реконструированную переднюю часть самолета, в которой осталось два кресла пилотов.

Главенствующий судья Хендрик Стинхейс объяснил, что цель визита – дать суду возможность сделать наблюдения, "которые на более позднем этапе могут быть использованы как обвинительные или оправдательные доказательства".

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После судей обломки рассматривали адвокаты, затем был проведен совместный осмотр, пишут журналисты.

Семей погибших не было, пишет АР. Они могли наблюдать за осмотром онлайн, также им предоставлялась возможность посетить обломки ранее.

По словам Стинхейса, что суд понял, что визит будет иметь "исключительный эмоциональный удар" для родственников погибших. "В конце концов, это реконструкция самолета, на котором их близкие летели в пункт назначения, но никогда его не достигли", – объяснил он.

В агентстве отмечают, что в прошлом году начались предварительные слушания дела. Уже 7 июня суд начнет обсуждение дела по существу, которое, как ожидается, продлится до 2022 года. 

  • 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).
  • 19 июня 2019-го Объединенная следственная группа обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
  • Сейчас по делу MH17 идет суд. На нем адвокаты представляют лишь Пулатова и отрицают его вину. Остальных судят заочно. Прокуратура Нидерландов представила новые доказательства, что самолет был сбит российским Буком.

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Теги: MH17, реконструкция, обломки, самолет, boeing 777, суд, Донбасс, бук
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