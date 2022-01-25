"Народ, просыпайся": в регионе России требуют остановить рост цен на продукты и бензин

В российской республике Тыва – беднейшем регионе РФ – прошли одиночные пикеты с требованием остановить рост цен на продукты и горючее. Участники планировали провести санкционированный митинг, но власть запретила, пишет Тайга.инфо.

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Пикеты прошли в разных частях города Кызыл под лозунгом "Хватит терпеть".

"Выбрали Единую Россию – наслаждайтесь ростом цен", "Дорогой бензин сожрет Россию", "Тувинский народ, просыпайся, тебя грабят", "Правительство, остановите рост цен", "Нет росту цен и тарифов", "Цены как в Европе, а мы в глубокой Ж…" – такие надписи сделали тувинцы на протестных плакатах.

Организаторы пикетов – местная коммунистическая партия. Они утверждают, что из-за отсутствия контроля государства перекупщики делают очень большие наценки на продукцию, которую покупают у местных жителей.

По городу провели 50 одиночных пикетов.

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