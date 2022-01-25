UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
25.01.2022, 14:45

"Народ, просыпайся": в регионе России требуют остановить рост цен на продукты и бензин

Цей матеріал також доступний українською
1 / 6
"Народ, просыпайся": в регионе России требуют остановить рост цен на продукты и бензин"Народ, просыпайся": в регионе России требуют остановить рост цен на продукты и бензин"Народ, просыпайся": в регионе России требуют остановить рост цен на продукты и бензин"Народ, просыпайся": в регионе России требуют остановить рост цен на продукты и бензин"Народ, просыпайся": в регионе России требуют остановить рост цен на продукты и бензин"Народ, просыпайся": в регионе России требуют остановить рост цен на продукты и бензин
"Народ, просыпайся": в регионе России требуют остановить рост цен на продукты и бензин"Народ, просыпайся": в регионе России требуют остановить рост цен на продукты и бензин"Народ, просыпайся": в регионе России требуют остановить рост цен на продукты и бензин"Народ, просыпайся": в регионе России требуют остановить рост цен на продукты и бензин"Народ, просыпайся": в регионе России требуют остановить рост цен на продукты и бензин"Народ, просыпайся": в регионе России требуют остановить рост цен на продукты и бензин
"Народ, просыпайся": в регионе России требуют остановить рост цен на продукты и бензин"Народ, просыпайся": в регионе России требуют остановить рост цен на продукты и бензин"Народ, просыпайся": в регионе России требуют остановить рост цен на продукты и бензин"Народ, просыпайся": в регионе России требуют остановить рост цен на продукты и бензин"Народ, просыпайся": в регионе России требуют остановить рост цен на продукты и бензин"Народ, просыпайся": в регионе России требуют остановить рост цен на продукты и бензин

В российской республике Тыва – беднейшем регионе РФ – прошли одиночные пикеты с требованием остановить рост цен на продукты и горючее. Участники планировали провести санкционированный митинг, но власть запретила, пишет Тайга.инфо.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пикеты прошли в разных частях города Кызыл под лозунгом "Хватит терпеть".

"Выбрали Единую Россию – наслаждайтесь ростом цен", "Дорогой бензин сожрет Россию", "Тувинский народ, просыпайся, тебя грабят", "Правительство, остановите рост цен", "Нет росту цен и тарифов", "Цены как в Европе, а мы в глубокой Ж…" – такие надписи сделали тувинцы на протестных плакатах.

Организаторы пикетов – местная коммунистическая партия. Они утверждают, что из-за отсутствия контроля государства перекупщики делают очень большие наценки на продукцию, которую покупают у местных жителей. 

По городу провели 50 одиночных пикетов.

Читайте также: Россия пропагандирует: "Это не мы, а США виновны в нынешнем кризисе". Это правда?

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: рост цен, продукты, бензин, пикет
Еще по теме
Популярные фото
США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видео
США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видео
ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото
ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото
В Харькове впервые провели глубокую модернизацию командирского танка Т-64БВК для ВСУ: фото
В Харькове впервые провели глубокую модернизацию командирского танка Т-64БВК для ВСУ: фото
Материалы по теме
В Украине замедлилась инфляция
Экономика В Украине замедлилась инфляция
Топливо продолжает дорожать
ТЭК Топливо продолжает дорожать
Популярное
фото/видео
"Народ, просыпайся": в регионе России требуют остановить рост цен на продукты и бензин
"Народ, просыпайся": в регионе России требуют остановить рост цен на продукты и бензин
Бегал по столам и ломал мебель. Нардеп Дмитрук устроил дебош в горсовете Одессы: видео
Бегал по столам и ломал мебель. Нардеп Дмитрук устроил дебош в горсовете Одессы: видео 13:33
В аэропорту Гостомель обезврежен "захват самолета террористами": видео учений силовиков
В аэропорту Гостомель обезврежен "захват самолета террористами": видео учений силовиков 24.01.22, 15:13
НАТО начало учение в Европе с авианосной ударной группой USS Harry S. Truman
НАТО начало учение в Европе с авианосной ударной группой USS Harry S. Truman 24.01.22, 14:38
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 