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08.03.2020, 09:11

Обвал карантинного отеля в Китае. Погибли четыре человека, 29 пропали без вести

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Обвал карантинного отеля в Китае. Погибли четыре человека, 29 пропали без вестиОбвал карантинного отеля в Китае. Погибли четыре человека, 29 пропали без вестиОбвал карантинного отеля в Китае. Погибли четыре человека, 29 пропали без вестиОбвал карантинного отеля в Китае. Погибли четыре человека, 29 пропали без вестиОбвал карантинного отеля в Китае. Погибли четыре человека, 29 пропали без вестиОбвал карантинного отеля в Китае. Погибли четыре человека, 29 пропали без вести
Обвал карантинного отеля в Китае. Погибли четыре человека, 29 пропали без вестиОбвал карантинного отеля в Китае. Погибли четыре человека, 29 пропали без вестиОбвал карантинного отеля в Китае. Погибли четыре человека, 29 пропали без вестиОбвал карантинного отеля в Китае. Погибли четыре человека, 29 пропали без вестиОбвал карантинного отеля в Китае. Погибли четыре человека, 29 пропали без вестиОбвал карантинного отеля в Китае. Погибли четыре человека, 29 пропали без вести
Обвал карантинного отеля в Китае. Погибли четыре человека, 29 пропали без вестиОбвал карантинного отеля в Китае. Погибли четыре человека, 29 пропали без вестиОбвал карантинного отеля в Китае. Погибли четыре человека, 29 пропали без вестиОбвал карантинного отеля в Китае. Погибли четыре человека, 29 пропали без вестиОбвал карантинного отеля в Китае. Погибли четыре человека, 29 пропали без вестиОбвал карантинного отеля в Китае. Погибли четыре человека, 29 пропали без вести

Разрушение в Китае отеля, где проходил карантин в связи с коронавирусом, унесло жизни как минимум четверых людей. Причина трагедии - неизвестна

В результате обрушения отеля в китайском городе Цюаньчжоу, где находились на карантине пациенты с подозрением на коронавирус, погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает BBC News.

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29 человек считаются пропавшими без вести, 38 были спасены. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

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Пока непонятно, что стало причиной трагедии. Китайские государственные СМИ сообщают, что полиция допрашивает владельца отеля.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа.
  • 7 марта обрушился отель в Цюаньчжоу, где находились госпитализированные с подозрением на коронавирус.

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Теги: коронавирус, COVID-19, отель, карантин, обвал, Цюаньчжоу
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