Обвал карантинного отеля в Китае. Погибли четыре человека, 29 пропали без вести

В результате обрушения отеля в китайском городе Цюаньчжоу, где находились на карантине пациенты с подозрением на коронавирус, погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает BBC News.
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29 человек считаются пропавшими без вести, 38 были спасены. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.
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Пока непонятно, что стало причиной трагедии. Китайские государственные СМИ сообщают, что полиция допрашивает владельца отеля.
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