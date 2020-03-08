Обвал карантинного отеля в Китае. Погибли четыре человека, 29 пропали без вести

В результате обрушения отеля в китайском городе Цюаньчжоу, где находились на карантине пациенты с подозрением на коронавирус, погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает BBC News.

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29 человек считаются пропавшими без вести, 38 были спасены. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

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Пока непонятно, что стало причиной трагедии. Китайские государственные СМИ сообщают, что полиция допрашивает владельца отеля.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа.

началась вспышка инфекции Цюаньчжоу, где находились госпитализированные с подозрением на коронавирус 7 марта обрушился отель .

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